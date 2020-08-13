На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят 7,5 млрд руб.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 7,48 млрд рублей на реконструкцию Камерной сцены Государственного академического Большого театра, для зрителей она откроется в 2025 году.

Соответствующе постановление опубликовано на сайте правительства в четверг. Выделяемые деньги в том числе пойдут на проектные работы и реставрацию.

"В частности, будет воссоздан исторический облик здания, укреплены несущие конструкции. В восстановленных помещениях появится сцена с современным оборудованием, новый зрительный зал на 500 мест, фойе, гримерные и костюмерные", - пояснили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в ныне действующем зале разместят репетиционные. Кроме того, камерную сцену адаптируют для людей с инвалидностью.

Средства распределены на период с 2020 по 2024 год. В 2021 году планируется завершить проектирование, а основные строительные работы придутся на 2022-2024 годы. Обновленное здание откроется для зрителей в 2025 году, уточняется в сообщении.

Камерная сцена имени Б.А.Покровского занимает несколько исторических построек на Никольской улице Москвы. В 1993 году одно из зданий пострадало от пожара и было признано аварийным.