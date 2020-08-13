Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят 7,5 млрд руб.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 7,48 млрд рублей на реконструкцию Камерной сцены Государственного академического Большого театра, для зрителей она откроется в 2025 году.

Соответствующе постановление опубликовано на сайте правительства в четверг. Выделяемые деньги в том числе пойдут на проектные работы и реставрацию.

"В частности, будет воссоздан исторический облик здания, укреплены несущие конструкции. В восстановленных помещениях появится сцена с современным оборудованием, новый зрительный зал на 500 мест, фойе, гримерные и костюмерные", - пояснили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в ныне действующем зале разместят репетиционные. Кроме того, камерную сцену адаптируют для людей с инвалидностью.

Средства распределены на период с 2020 по 2024 год. В 2021 году планируется завершить проектирование, а основные строительные работы придутся на 2022-2024 годы. Обновленное здание откроется для зрителей в 2025 году, уточняется в сообщении.

Камерная сцена имени Б.А.Покровского занимает несколько исторических построек на Никольской улице Москвы. В 1993 году одно из зданий пострадало от пожара и было признано аварийным.

Михаил Мишустин Большой театр

Новости

В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками
Пандемия коронавируса

Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');