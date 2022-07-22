Камерная сцена Большого театра на время ремонта переедет на "Электрозаводскую"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Большой театр планирует реконструкцию своей Камерный сцены, на время работ она, вероятно, переедет с Никольской улицы во Дворец на Яузе, сообщил на пресс-конференции гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о сроках реконструкции. "Проект сделан, он прошёл экспертизу, получил положительное заключение, и мы готовы к строительству", - добавил Урин.

Первой премьерой на Камерной сцене в новом сезоне станет опера "Аскольдова могила" Алексея Верстовского. Как отметил Урин, ее показ запланирован вне зависимости от того, успеет ли Камерная сцена переехать или нет.

Камерная сцена имени Покровского - одна из четырех сцен Большого театра. Этот статус учреждение получило в 2018 году, когда его объединили с ГАБТом. До этого оно существовало как авторский музыкальный театр, созданный в 1970-е годы оперным режиссером Борисом Покровским.