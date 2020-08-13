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Экс-военный осужден на 2,5 года за взятки при отборе на службу в Сирию

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Антону Даниловскому по делу о получении двух взяток при отборе кандидатов на службу в Сирию.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов в четверг, Даниловский был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора за аналогичные преступления общий срок его заключения составит 2,5 года в колонии строгого режима с лишением на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также в Вооруженных силах РФ. Кроме того, он лишен воинского звания "капитан третьего ранга" и должен заплатить в доход государства 70 тыс. рублей.

Даниловский вину признали раскаялся, отмечается в пресс-релизе.

Даниловский, будучи старшим офицером оперативно-технического отделения организационно-технического отдела автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа, и его сослуживец Демченко отбирали военных для командировки в Сирию. Как установил суд, в ноябре 2017 года Демченко, определив круг соответствующих конкурсу прапорщиков и сержантов, попросил Даниловского подобрать вакантную должность в Сирии и для него, что тот согласился сделать за 70 тыс. рублей. Демченко в свою очередь, не желая тратить на взятку собственные деньги, собрал по 10 тыс. рублей с отобранных им военнослужащих.

Демченко не передал Даниловскому всю сумму взятки. Дело в отношении Демченко было прекращено в мае 2020 года, следует из пресс-релиза.

Кроме того, суд признал Даниловского виновным в получении 30 тыс. рублей от прапорщика за командировку в Сирию.

Всего, как установлено, бывший военнослужащий получил не менее четырех взяток при проведении отбора. Первый приговор Даниловскому был вынесен в декабре 2019 года: он был приговорен к двум годам в колонии строгого режима с конфискацией 160 тыс. рублей.

Согласно обвинению, Даниловский и Николай Заикин, проходивший службу в качестве начальника автомобильной службы войсковой части в Петербурге (осужден в июле на восемь лет), не позднее февраля 2018 года создали преступную группу, лидером которой был Заикин, для получения взяток при проведении конкурса на командировку в Сирию. Согласно договоренности, Даниловский получал от Заикина за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков по 15 тыс. рублей, за офицеров - по 50 тыс. рублей. По данным следствия, сообщники получили таким образом 280 тыс. рублей. Группа действовала с марта по декабрь 2018 года. Все отобранные ими кандидаты отправились в командировку.

Петербург Сирия

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