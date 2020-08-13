Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Морские круизы между Крымом и Сочи отменили из-за COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Теплоход "Князь Владимир", курсирующий в период навигации по Черному морю из Сочи в Крым, не возобновит до конца года сообщение между двумя регионами на фоне неопределенности с COVID-19, сообщила компания "Черноморские круизы" (оператор лайнера).

"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год" - говорится в сообщении оператора на его странице в фейсбуке.

Пассажирам отмененных рейсов предложили перенести путешествие на 2021 года.

"Князь Владимир" в начале марта открыл навигацию 2020 года, она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году и завершиться в конце октября, планировались 35 рейсов. Однако из-за ограничительных мер по коронавирусу на Кубани круизы пришлось отменить с третьей декады марта.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило компанию "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь. В 2017-2019 гг. "Князь Владимир" ходил только в теплое время года.

Черноморские круизы Крым Сочи коронавирус

Новости

В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками
Пандемия коронавируса

Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');