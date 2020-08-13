Морские круизы между Крымом и Сочи отменили из-за COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Теплоход "Князь Владимир", курсирующий в период навигации по Черному морю из Сочи в Крым, не возобновит до конца года сообщение между двумя регионами на фоне неопределенности с COVID-19, сообщила компания "Черноморские круизы" (оператор лайнера).

"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год" - говорится в сообщении оператора на его странице в фейсбуке.

Пассажирам отмененных рейсов предложили перенести путешествие на 2021 года.

"Князь Владимир" в начале марта открыл навигацию 2020 года, она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году и завершиться в конце октября, планировались 35 рейсов. Однако из-за ограничительных мер по коронавирусу на Кубани круизы пришлось отменить с третьей декады марта.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило компанию "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь. В 2017-2019 гг. "Князь Владимир" ходил только в теплое время года.