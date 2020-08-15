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Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Туристический сезон в Сочи достиг своего пика, после отмены ограничений по коронавирусу курорт уже посетили более 1,5 млн человек, заявил мэр города Алексей Копайгородский в субботу.

"После снятия ограничений и открытия границы на территорию нашего города прибыло более 1,5 млн человек и пик нагрузки достиг своего апогея. У нас стопроцентная загрузка", - сказал Копайгородский.

Мэр Сочи в субботу принял участие в церемонии запуска первого туристического поезда по маршруту Туапсе - Гагра.

"Для нас Республика Абхазия - это добрый сосед, с которым мы постоянно контактируем и общаемся. Статистику никогда не обманешь, каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию", - сказал Копайгородский журналистам.

Он поблагодарил руководство ОАО "РЖД" за комфортную доставку туристов на курорт.

Ранее сообщалось, что ОАО" РЖД" с 15 августа запускает ретро-поезд сообщением Туапсе-Сочи-Гагра, "оформленный элементами стилистики советской эпохи".

Сочи

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