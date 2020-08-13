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Генпрокурор РФ в 2019 г. заработал меньше большинства своих замов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов задекларировал доход более 4 млн 900 тыс. рублей за минувший год против 4,5 млн рублей, которые он заработал в 2018 году, следует из опубликованных сведений о доходах, расходах, об имуществе в надзорном ведомстве.

Краснов вступил в должность генпрокурора в январе 2020 года, поэтому опубликованная декларация относится к его службе в Следственном комитете РФ, где он занимал должность замглавы.

В собственности у Краснова также доля 1/2 квартиры площадью 124,3 кв метра. Генпрокурор имеет в пользовании дачу и еще одну квартиру.

Краснов, будучи в 2019 зампредом СК РФ, заработал меньше, чем большинство его нынешних заместителей, меньшую сумму задекларировал только замгенпрокурора Николай Шишкин - 4 616 255 рублей.

Первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман заработал в 2019 году 6 252 624 рубля, против 5 529 721 рубля, задекларированных за 2018 год. В собственности у него квартира площадью 84 квадратных метра.

Больше других в руководстве Генпрокуратуры в 2019 году заработали заместители генпрокурора Алексей Захаров и Андрей Кикоть.

Доходы Кикотя составили 20 862 905 рублей, его супруга заработала еще больше - 25 350 874 рубля.

Замгенпрокурора Захаров, назначенный на эту должность в 2019 году после работы на посту прокурора Московской области, задекларировал 21 847 269 рублей.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов

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