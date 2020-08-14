Путин предложил созвать онлайн-саммит по СВПД с участием лидеров Германии и Ирана

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает созвать онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", - подчеркнул президент.

По словам Путина, альтернативой проведения саммита станет "дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта".

"Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты", - заявил президент.

В заявлении отмечается, что в случае принципиальной готовности к разговору лидеров Россия предлагает оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств.

Путин напомнил, что в 2019 году Россия представила обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива, в которой прочерчены конкретные пути "для эффективного разрешения клубка проблем в этом регионе".

"Убеждены, что проблемы можно преодолеть, если с должным вниманием и ответственностью подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе. В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают. При выстраивании целостной конструкции безопасности в зоне Персидского залива важно сохранить тот позитивный "багаж", который ценой немалых усилий удалось наработать ранее", - сказал президент России.