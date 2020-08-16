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Трампу не понравилась идея провести саммит по Ирану до выборов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану.

"Наверное, мне не хотелось бы участвовать. Думаю, нужно подождать до выборов", - сказал он на пресс-конференции.

"Иран очень хочет, чтобы я проиграл (на выборах - ИФ)", - добавил Трамп.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил созвать онлайн-саммит на уровне глав государств-постоянных членов СБ ООН. Также во встрече, по мнению российской стороны, могли бы принять участие ФРГ и Иран.

США Дональд Трамп Иран Россия

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