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Башмет утратил первенство по доходам среди деятелей культуры

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин и художественный руководитель "Национального филармонического оркестра России" Владимир Спиваков заработали в 2019 году больше других деятелей культуры, следует из их деклараций. Прошлогодний лидер Юрий Башмет им уступил.

Шемякин в 2019 году заработал 91,78 млн рублей. У него в собственности восемь земельных участков общей площадью 15,5 га, шесть жилых домов и восемь машин, среди которых Bentley Flying Spur, Porsche Порше Cayene GTS, Mercedes Benz V250 Bluetec и другие. Росгорцирк он возглавил в октябре 2019 года.

Спиваков задекларировал доход в 89,75 млн рублей. У него в собственности два земельных участка (2030 и 2000 кв. метров), а также квартира в 76 кв. метра. С женой они вместе владеют квартирой во Франции площадью 360 кв. метров. По сравнению с прошлым годом доход Спивакова вырос на 16 млн рублей (в 2018 году он задекларировал 73,45 млн рублей годового дохода).

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва Владимир Аристархов задекларировал доход в 75,6 млн рублей. У него в собственности квартира (33,7 кв метров), автомобиль, а также более 30 земельных участков (общая площадь 19 га).

Исполняющий обязанности ректора Академии хореографии Севастополя, директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин заработал 61,58 млн рублей. У него в собственности одна квартира в России (115,5 кв. метров)

Худрук государственного театра Наций Евгений Миронов задекларировал доход в 58,74 млн рублей. С прошлого года он никак не изменился. У него в собственности две квартиры в России (113 и 70 кв. метров), а также земельный участок в 2986 кв. метров и жилой дом (394 кв. метров). Появилась у Миронова квартира в совместной собственности в Болгарии, площадью 88,7 кв. метров.

Худрук "Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет в 2019 году заработал 53,53 млн рублей, а годом ранее - 73,44 млн рублей. У него в собственности земельный участок площадью 5438 кв. метров, жилой дом (360 кв. метров), квартира в России (118 кв. м), а также два автомобиля. Кроме того, у Башмета доля в квартире, площадью 159,5 кв. метров.

Годовой оход президента "Русской академии художеств" Зураба Церетели вырос почти на 30 млн рублей. В 2019 году он задекларировал 48,74 млн рублей. У него в собственности пять квартир, два жилых дома и 29 нежилых помещений общей площадью в 3,8 га, и земельные участки площадью 1,7 га.

Зураб Церетели Юрий Башмет Евгений Миронов Севастополь Сергей Полунин Владимир Аристархов Владимир Спиваков Росгосцирк

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