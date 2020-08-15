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Врио главы Камчатки назвал катастрофическим состояние жилого фонда

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным доложил ему о катастрофическом состоянии жилого фонда в регионе и попросил о приоритетном выделении средств на усиление его сейсмической устойчивости.

"В целом жилой фонд на Камчатке, особенно в Петропавловске, находится в катастрофической ситуации, у нас более 1 148 объектов признаны недостаточными по сейсмике. К сожалению, в прошлые годы мы недостаточно включались в федеральную программу, сейчас я готовлю конкретные предложения, надеюсь тоже на вашу поддержку", - сказал Солодов.

Он отметил, что по программе усиления сейсмической устойчивости Камчатка сегодня входит в число 27 субъектов, которые должны получить средства на эти цели.

"Но Камчатский край имеет особую сейсмическую опасность. И поэтому просил бы рассмотреть возможность по этой программе для Камчатки в приоритетом порядке средства дать, а не просто как одному из 27 субъектов", - сказал губернатор.

По его словам, соответствующие предложения подготовлены и внесены на рассмотрение в Минстрой РФ.

"В ближайшее время мы планируем серьезно наращивать объем ввода (жилья - ИФ), и здесь я особое значение придаю индивидуальному жилищному строительству", - также сообщил Солодов.

Камчатский край Владимир Солодов Михаил Мишустин

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