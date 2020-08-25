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Власти Камчатки отказались от винного кабинета в столовой правительства

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства и передать сэкономленные средства на празднование юбилея Петропавловска-Камчатского, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий", - цитирует Солодова пресс-служба.

Ранее по решению врио губернатора правительство края отказалось от ряда помещений и офисов в Москве и Владивостоке.

Юбилей Петропавловска-Камчатского отметят в сентябре. Городу исполняется 280 лет.

Камчатка

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