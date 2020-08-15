Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, 1 августа 2020 года Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Митинг сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске в субботу, его участниками стали 1,5 тыс. человек, сообщается на сайте мэрии краевого центра.

"Очередное снижение количества участников незаконной акции в поддержку арестованного экс-губернатора зафиксировано сегодня в Хабаровске - на 12:00 местного времени на площадь вышли 300-400 человек. А в шествие отправилось около полутора тысяч человек. Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровском крае в связи с коронавирусом действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.

Мэрия также сообщает о продолжающемся привлечении к ответственности организаторов и участников несанкционированных акций. По ее данным, полиция в Хабаровске составила 139 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 13 в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 - в отношении участников, по решению суда 13 активистов арестованы.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" с места события, в субботу на площади имени Ленина в Хабаровске перед зданием правительства края собрались сторонники экс-главы региона. Участники акции держат в руках плакаты, выражающие их позицию, скандируют лозунги. Собравшиеся прошли по центральным улицам и вернулись на площадь.

Санкционированный митинг в субботу прошел в Южно-Сахалинске на площади Победы, где собравшиеся выступили в поддержку Фургала, а также за возвращение прямых выборов мэров в регионе, за остановку цен и тарифов, за введение прогрессивного налога для сверхбогатых.

Дело Фургала

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.