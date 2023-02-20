Отменены прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Новосибирской области одобрило во втором, окончательном чтении законопроект об отмене прямых выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Из 65 депутатов "за" отмену прямых выборов проголосовали 49 депутатов, "против" - 12, воздержался один, трое не голосовали.

В первом чтении законопроект был одобрен ранее 20 февраля.

Во время обсуждения против законопроекта высказались представители КПРФ, партии "Новые люди", выступившие за сохранение прямых выборов. Единороссы и представители ЛДПР поддержали их отмену.

Противники отмены прямых выборов, в частности, указывали на высокие коррупционные риски непрямых выборов.

В поддержку отмены прямых выборов высказался губернатор Андрей Травников: "Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна, откладывать ее принятие никаких оснований нет".

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области 14 февраля рекомендовал рассмотреть и принять в двух чтениях проект закона, предусматривающий отмену прямых выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово. В парламент законопроект внесла группа депутатов Заксобрания региона в начале февраля, его текст и пояснительные документы к нему размещены на сайте регионального парламента.

Законопроектом предлагается избирать глав городских округов - города Новосибирск и наукограда Кольцово соответствующим представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на пять лет.

Предполагается, что закон вступит в силу после окончания срока полномочий действующих мэров Новосибирска Анатолия Локтя и наукограда Кольцово Николая Красникова.

16 декабря 2022 года губернатор Андрей Травников заявил, что считает возможной отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

До сих пор мэры Новосибирска и Кольцово избирались прямым голосованием на пять лет. В 2019 году выборы второй раз подряд выиграл лидер новосибирского отделения КПРФ Локоть, набравший 50,25% голосов. Красников, возглавляющий Кольцово с 1991 года, на выборах в 2020 году набрал 86,51% голосов

Прямые выборы глав муниципалитетов - административных центров регионов сохранились в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

В октябре 2022 года Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска, теперь главу города будет выбирать конкурсная комиссия.