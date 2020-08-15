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Нарушитель на машине протащил по дороге инспектора ГИБДД в Петербурге

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

Утром на набережной Обводного канала наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730, в машине находились двое. Сразу же было установлено, что номера на авто архивные.

Во время проверки документов у 39-летнего водителя пассажир пересел на водительское сидение и завел BMW. Один из инспекторов, 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению автомобиля, однако на него наехали и протащили около 700 метров, зажав руку стеклом водительской двери. Затем автомобиль скрылся с места происшествия, сообщили в полиции.

Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Водитель BMW и его пассажир вскоре были задержаны. Как установлено, полицейского травмировал 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Судим и водитель иномарки, в том числе за незаконный оборот наркотиков, отметили в ведомстве.

Водителя и пассажира доставили в правоохранительные органы. По предварительным данным, оба мужчины находились в наркотическом опьянении, добавили в полиции.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

Петербург ГИБДД

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