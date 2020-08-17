В Петербурге накажут водителей, проехавших мимо пострадавшего инспектора ГИБДД

В субботу во время оформления протокола водитель BMW протащил полицейского по дороге около 700 метров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Водителей, проехавших мимо сотрудника полиции, которого протащил по дороге нарушитель на BMW, могут привлечь к ответственности за оставление в опасности, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

"Изучая обстоятельства инцидента, в полиции пришли к выводу: травмированный инспектор непродолжительное время оставался лежать на проезжей части до прибытия своих коллег. Даже с учетом того, что ранним субботним утром поток машин не так велик, несколько автомобилей успели проехать мимо, однако никто из водителей не вышел и не предложил помощь", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что водители, проигнорировавшие инцидент, уже установлены. Среди них замечен автомобиль популярного блогера. По данным СМИ, речь идет о блогере Артеме Тарасове, канал которого посвящен смешанным единоборствам.

Как сообщалось, в субботу утром петербуржец Евгений Щирский на набережной Обводного канала при составлении протокола о нарушении ПДД защемил руку инспектора ГИБДД передним левым стеклом автомобиля BMW и проволок его по дороге около 700 метров. Полицейский серьезно не пострадал, он в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, Щирский находился в состоянии наркотического опьянения. В полиции сообщали, что мужчина ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Накануне суд арестовал его на два месяца.