В Башкирии задержана группа протестующих против разработки горы Куштау

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Более 20 активистов, выступающих против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, задержаны в Ишимбайском районе Башкирии.

Протесты у горы Куштау начались 3 августа после того, как Башкирская содовая компания (БСК) приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускают на гору тяжелую технику.

"Задержанных привезли в Стерлитамакский УВД, (их - ИФ) пока 22 по списку", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Эмиль Галимов, оказывающий юридическую помощь противникам разработки горы Куштау.

Адвокат добавил, что он намерен представлять интересы задержанных, однако до сих пор его не допустили к подзащитным. Причина задержания в данный момент ему неизвестна. Галимов не видел процесс задержания, но застал момент, когда протестующих повели в автобус. "Руки за спину и вниз головой, вели сотрудники в касках", - сказал он.

Между тем недалеко от акции противников разработки месторождения проходит еще одно мероприятие, организованное Башкирской содовой компанией, начинающей работы на горе.

"В субботу на горе Куштау проходит согласованный флешмоб, организованный БСК. В мероприятии участвуют 5 тыс. человек из числа работников компании и членов профсоюза", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании. Сотрудники компании выступают в поддержку БСК и республиканских властей.

В социальных сетях сообщается о конфликте сотрудников частного охранного агентства и местных жителей, выступающих против разработки Куштау. На размещенной видеозаписи видно, что люди в камуфляжной форме пытаются вытеснить активистов, которые стоят стеной и не дают проехать тяжелой технике. Сообщается также, что разрушен палаточный лагерь противников вырубки леса.

В МВД по Башкирии ситуацию у горы Куштау не комментируют.

В пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии агентству "Интерфакс" сообщили, что сотрудники Росгвардии оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовые беспорядки, и действовали исключительно в рамках закона. Спецсредства не применялись, отметили в пресс-службе.

10 и 11 августа Ишимбайский городской суд арестовал двух противников вырубки леса на Куштау на трое суток, сообщила член Совет при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) Эльза Маулимшина. Административные протоколы были составлены по ст.19.1 (самоуправство) и ст.19.3 КОАП РФ (неповиновение требованиям сотрудников полиции), суд счел вину доказанной. Еще в отношении нескольких активистов были составлены только протоколы о самоуправстве.

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

Планы БСК

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории, общественность республики выступает против его разработки.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, отечественные потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Основными акционерами БСК являются "Башкирская химия" (57,18%) и республиканское государственное АО "Региональный фонд" (38,28%).

Как сообщалось ранее, в СПЧ отмечали рост протестной активности в связи с начатой БСК вырубкой леса на горе Куштау и призывали предприятие к диалогу с общественниками. Члены СПЧ заявляли, что участие в конфликте "разного рода негосударственных бизнес-структур и иных формирований неясного происхождения" недопустимо, и рекомендовали БСК привлекать сотрудников частной охраны только для охраны имущества компании, не допуская применения физической силы в отношении активистов.

Совет призывал сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых ведомств "к более оперативному реагированию на сообщения и информацию с учетом прав и законных интересов граждан, выражающих свою позицию по вопросам промышленной разработки Куштау".