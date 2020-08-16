В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау

Активисты, выступающие против разработки горы Куштау Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Экологический субботник, на который приехали тысячи жителей Башкирии, стал очередным этапом противостояния противников и сторонников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК).

Активисты сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании.

По данным Telegram-канала "Куш on-line", в акции участвуют несколько тысяч человек, в опубликованных видеозаписях с места событий активисты призывают сотрудников правоохранительных органов показать, что они "с народом, а не против народа", и не мешать борьбе за гору.

Общественную безопасность у Куштау поддерживают сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии в воскресенье. Они "действуют исключительно в рамках закона".

"В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шихана Куштау, якобы используют спецсредства. Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются", - подчеркивается в сообщении.

В Росгвардии также отметили, что никто из сотрудников ОМОНа не пострадал.

Конфликт вокруг месторождения на Куштау

Протесты у горы Куштау начались с 3 августа, когда БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускали на гору тяжелую технику.

В субботу палаточный лагерь протестующих был разрушен, жившие в нем активисты были вынуждены уехать, представители компании начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки.

Па данным адвоката Гарифуллы Яппарова, в субботу у горы были задержаны около 80 человек. "Списки задержанных не дают. Сейчас родные не знают, где находятся их близкие. Сегодня утром мой подзащитный сказал, что задержанных 80 человек", - сообщил он.

В настоящее время вернувшиеся в лагерь активисты снесли забор, сообщил агентству "Интерфакс" член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Руслан Валиев, который находится у горы Куштау.

Сотовая связь и интернет на горе в воскресенье практически недоступны.

Один из активистов Григорий Горовой сообщил агентству "Интерфакс", что протестующие восстанавливают разрушенный палаточный лагерь.

"Лагерь отбили, защитники пошли с лопатами, с камнями. Охрана разбежалась. Сейчас содрали всю сетку рабицу и укрепляют лагерь", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ишимбайский городской суд арестовал двух противников вырубки леса на Куштау на трое суток. Административные протоколы в отношении них были по статьям о самоуправстве (ст.19.1 КОАП РФ) и неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст.19.3 КОАП РФ). Еще в отношении нескольких активистов были составлены только протоколы о самоуправстве.

Планы БСК

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории, общественность республики выступает против его разработки.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

В СПЧ при главе Башкирии ранее отмечали рост протестной активности в связи с начатой БСК вырубкой леса на горе Куштау и призывали предприятие к диалогу с общественниками. Члены СПЧ заявляли, что участие в конфликте "разного рода негосударственных бизнес-структур и иных формирований неясного происхождения" недопустимо, и рекомендовали БСК привлекать сотрудников частной охраны только для защиты имущества компании, не допуская применения физической силы в отношении активистов.

Совет призывал сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых ведомств "к более оперативному реагированию на сообщения и информацию с учетом прав и законных интересов граждан, выражающих свою позицию по вопросам промышленной разработки Куштау".