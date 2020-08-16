Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 459 699+299 969

Данные о "минировании" аэропорта Нижнего Новгорода оказались ложными

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб проверили в воскресенье международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород) после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, угрозы не обнаружено.

Как сообщила "Интерфаксу" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Татьяна Яровая, в настоящее время проверочные мероприятия в "Стригино" завершены. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, отметила она.

Ранее Яровая сообщала агентству о проверке "Стригино" после сообщения о "минировании", из здания были эвакуированы пассажиры.

В свою очередь, информированный источник уточнял "Интерфаксу", что неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах и здании аэропорта.

Нижний Новгород Стригино

Новости по теме

Новости

Глава Башкирии пообещал пока не проводить разработку горы Куштау

В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау

В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау

Российский Су-27 поднимали на "перехват" самолета Италии в Черном море

Пандемия коронавируса

В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля

В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля
Пандемия коронавируса

Государство проконтролирует поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия

Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия

Скончался один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В шахте в Коми на момент ЧП было четыре человека

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');