Данные о "минировании" аэропорта Нижнего Новгорода оказались ложными

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб проверили в воскресенье международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород) после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, угрозы не обнаружено.

Как сообщила "Интерфаксу" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Татьяна Яровая, в настоящее время проверочные мероприятия в "Стригино" завершены. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, отметила она.

Ранее Яровая сообщала агентству о проверке "Стригино" после сообщения о "минировании", из здания были эвакуированы пассажиры.

В свою очередь, информированный источник уточнял "Интерфаксу", что неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах и здании аэропорта.