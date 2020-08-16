В Нижнем Новгороде проверят сообщения о "минировании" аэропорта

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные "заминировали" несколько самолетов и аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Аноним сообщил о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах и здании международного аэропорта "Стригино" на территории Нижегородской области", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на данный момент правоохранительные органы проводят проверки поступивших сообщений.

В свою очередь, директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Нижнего Новгорода "Стригино" Татьяна Яровая подтвердила "Интерфаксу" поступившее сообщение от анонима.

"Поступило сообщение о минировании, проводятся проверки", - сказала она, не уточнив, сколько самолетов "заминировали".

По ее словам, из здания аэропорта проводится эвакуация пассажиров.