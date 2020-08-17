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Дегтярев обратится к руководству страны из-за ситуации с Амуром

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Восстановление экологической безопасности главной водяной артерии Хабаровского края - реки Амур - будет вынесено на международный уровень, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев; он также заявил, что планирует обратиться к руководству страны из-за ситуации с Амуром.

"Амур отравлен, купаться в нем практически невозможно, биоресурсы разбазариваются - рыба наша. Поэтому это уже требует вмешательства федерального центра, причем с нашими китайскими соседями. То есть, это должно быть межгосударственное мероприятие по сохранению, восстановлению и возрождению реки Амур", - сказал Дегтярев в понедельник в видеоролике на своей странице в инстаграме.

Он дополнил, что этот вопрос станет частью стратегии экологической безопасности региона до 2030 года.

"С этим у нас беда. Вы все знаете. Я не буду повторяться. Скажу лишь, что я планирую обратиться к руководству страны с новым проектом восстановления Амура. Амур 30 лет назад и Амур сегодня - это две разные реки", - добавил врио главы Хабаровского края.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев Хабаровский край Амур

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