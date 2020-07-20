Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.

Он отметил, что Хабаровский край - один из крупнейших субъектов РФ с мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой. "Это, безусловно потребует от вас полной отдачи, сил, демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов", - подчеркнул президент в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции..

Путин отметил хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы.

Парламентарий ответил согласием на это предложение и заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

Пресс-служба Кремля отмечает, что действующий губернатор края Сергей Фургал отрешен от должности в связи с утратой доверия. Тем же указом Дегтярев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Фургал, также являющийся представителем ЛДПР, был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушения на убийство.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

В регионе продолжаются митинги его сторонников.