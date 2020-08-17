"ЭРА-ГЛОНАСС" научилась подавать сигналы бедствия операторам платных дорог

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" получила новую функцию - направлять сигнал вызова от водителя в случе поломки или ДТП не только в экстренные службы, но и оператору платной дороги, на которой случилась авария. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Там добавили, что людям в машинах, оборудованных устройствами вызова экстренных оперативных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС", помощь придет в любом случае, на каком бы участке дороги (платном или бесплатном) они ни находились. Операторам платных дорог такая функция поможет оперативно убирать заторы и предотвращать новые столкновения.

Кроме того, теперь система "умеет" информировать об окончании разговора между заявителем и оператором Системы-112, что позволяет существенно экономить время обработки экстренного вызова, в частности, быстрее перевести звонок от оператора системы "ГЛОНАСС" провайдеру по технической поддержке, если речь идет не об экстренной ситуации, а об услуге "Помощь на дороге".

"При передаче же звонков между оператором экстренных оперативных служб и оператором ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" отпадает необходимость повторных обратных вызовов и снижается риск недозвона заявителю", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, улучшились параметры оценки качества голосового соединения, а также появилась необходимость их обязательного указания оператором.

"Значимым усовершенствованием стало появление конструктора достоверного набора данных, позволившего сформировать "пакет" необходимой для экстренных служб информации на основе нескольких отправленных МНД (минимальных наборов данных об автомобиле - цвет, марка, vin-номер)", - сообщили в компании. Эта функция не только упрощает работу оператора, но и еще больше сокращает время отправки вызова в службы экстренного реагирования (сейчас оно составляет не более 19 сек).

В АО "ГЛОНАСС" напомнили, что при ДТП происходит активация устройства вызова экстренных оперативных служб, в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" направляется информация о транспортном средстве и месте ДТП, что дает возможность легче и быстрее найти пострадавших. Теперь же оператор системы сможет выбрать и отправить службам экстренного реагирования корректные данные даже в том случае, если информация поступила не в одном МНД, а в нескольких.