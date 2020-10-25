"Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-К" стартовал с космодрома Плесецк

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-К" штатно стартовала в воскресенье вечером с космодрома Плесецк, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В департаменте уточнили, что пуск был проведен в 22:08 по московскому времени с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Минобороны РФ Плесецк в Архангельской области. Там отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты "Союз-2.1б".

В 22:11 мск ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-Космических сил России.

Ракета должна вывести на орбиту российский навигационный спутник "Глонасс-К".

Это пятый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск такой ракеты был успешно проведен 28 сентября 2020 года. Эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 49 "Союзов-2".

Спутники "Глонасс К1" пришли на смену аппаратам "Глонасс-М", в которых, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина "значительно увеличится доля отечественных комплектующих". По его словам, в целом с 2017 года доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники в новых спутниках выросла с 53 до 80%.

В настоящее время в состав спутниковой группировки системы "ГЛОНАСС" входят 27 космических аппаратов. По целевому назначению используются 23, два аппарата находятся на техобслуживании, еще одна машина - на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве.