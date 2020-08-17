В России запретили движение "АУЕ"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд по иску генерального прокурора РФ запретил деятельность движения "Арестантское уголовное единство", члены которого причастны к массовым беспорядкам и экстремизму.

"Сегодня Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора РФ и признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским, а также запретил его деятельность", - сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре.

В суде установлено, что "АУЕ" является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. По данным Генпрокуратуры, участниками "АУЕ" совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - добавили в надзорном ведомстве.

Там полагают, что запрет "АУЕ" позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства.

Члены неформального молодежного сообщества АУЕ (также расшифровывается как "арестантский уклад един") пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.