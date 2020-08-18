В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминала

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру.

Законопроект (№ 1009841-7) был подготовлен сенатором Александром Башкиным и опубликован во вторник на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке разработчик указал, что во многих регионах РФ "продолжает сохраняться негативное влияние на правопорядок со стороны криминальных сообществ, выраженное в вовлечении граждан в деятельность криминальных сообществ и популяризации криминального образа жизни", включая распространение информации через интернет и создание особых интернет-сообществ.

Он уточнил, что пропаганда криминального образа жизни имеет схожее с экстремизмом "общественно опасное значение", но действующее законодательство не содержит необходимых норм, направленных на борьбу с этими явлениями.

В связи с этим Башкин предложил внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которыми предусматривается возможность блокировки сайтов с информацией о "формировании и поддержке криминальной субкультуры, включая создание Интернет-сообществ".

Такой механизм "позволит субъектам профилактики правонарушений и преступлений оперативно выявлять случаи нарушения законодательства" с использованием интернета и уведомлять об этом уполномоченные федеральные органы власти, чтобы те блокировали соответствующие ресурсы, уточняется в пояснительной записке.

Также вносятся изменения в закон "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", который предлагается дополнить термином "криминальная субкультура", "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры". Также предлагается наделить субъекты профилактики преступлений и правонарушений необходимыми полномочиями.