Каждый пятый россиянин назвал соцсети важнейшим "удобством" ХХI века

Более трети граждан, согласно ВЦИОМ, считают главным "удобством" бионические протезы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Социальные сети, по мнению 22% россиян, можно назвать главным "удобством XXI века", самым решительным образом изменившим жизнь человека, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

На вопрос социологов о важнейших "удобствах" нынешнего века, изменивших современную жизнь, допускающий до пяти вариантов ответа, 36% участников опроса назвали бионические протезы рук и ног, 31% респондентов - смартфон, 17% опрошенных - солнечные батареи, 3D-принтеры и "умный дом" указали по 15% респондентов.

Согласно данным ВЦИОМ, самым знаковым новшеством, меняющим современную жизнь, по мнению 12% опрошенных, является первый суборбитальный частный космический корабль, 11% респондентов считают, что это - электромобиль.

В свою очередь, на вопрос социологов о важнейших удобствах прошлого века, также допускающий до пяти ответов, 61% респондентов указали на интернет, 54% опрошенных - на телефон, в том числе мобильный, почти треть сограждан (30%) считают, что, прежде всего, это банковские пластиковые карты, 27% участников опроса полагают, что речь применительно к XX веку должна идти о компьютере.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.