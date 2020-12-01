Интернетом не пользуются 17% россиян

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Интернетом вообще не пользуются 17% россиян, еще 70% выходят в сеть почти ежедневно, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 25 ноября по телефону среди 1600 взрослых граждан.

Больше двух третей опрошенных - 68% знают, что онлайн-сервисы собирают их персональные данные. 15% сказали, что впервые услышали об этом от социологов.

Больше половины - 52% респондентов интересно, зачем сервисам нужны данные пользователей, 14% это совершенно не интересует, 15% - "скорее не интересует". 59% россиян знаю, что эти данные могут быть переданы третьей стороне. 70% респондентов относятся к возможности попадания их данных в сторонние руки отрицательно, 10% сказали, что им все равно, 2% относятся к такому положительно.

В доступе своих данных третьим лицам 58% опрошенных видят личную угрозу для себя и своих близких, 21% такой угрозы "скорее" или совершенно не видит.

Правила использования интернет-сервиса, в том числе информацию о сборе персональных данных, внимательно изучают 13% опрошенных, не читают - 22%, бегло просматривают 47%.

Только 32% респондентов сказали, что готовы разрешить сбор и обработку своих данных, если это будет условием для использования к нужному им сервису. Еще 45% считают, что скорее откажутся от этого сервиса.

Предложение депутатов Госдумы дать гражданам право отзывать согласие на использование персональных данных, так что интернет-сервис будет обязан за три дня удалить собранную информацию, одобрили 62% респондентов. 58% опрошенных согласны, что следует увеличить штрафы для интернет-площадок за нарушения при работе с данными пользователей.