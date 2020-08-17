Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник поднимали истребитель Су-27СМ на "перехват" самолета-разведчика США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Национальном центре.

Российские военные заявили, что "весь полет российского истребителя Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Отмечается, что нарушения государственной границы РФ американским самолетом не допущено.

Ранее в понедельник Балтийский флот сообщил о начале крупных учений морской авиации. В них задействованы самолёты Су-27, Су-24, Су-30СМ, Ан-26, вертолёты Ми-24 и Ми-8, Ка-27.

15 августа российские военные сообщили о перехвате истребителем Су-27 самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США" над Черным морем.

14 августа российские военные сообщили о "перехвате" Су-27 двух самолетов США у границы РФ над Черным морем - стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon.

В среду они также сообщали о "перехвате" истребителем Cу-27 двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем.

О вылетах истребителей Су-27 на "перехват" самолетов-разведчиков США над Черным морем в Национальном центре управления обороной РФ сообщали 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля.

13 августа российский истребитель МиГ-31 осуществил "перехват" над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, заявляли в Национальном центре управления обороной РФ.

11 августа в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что три истребителя МиГ-31 вылетали на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над Охотским морем.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.