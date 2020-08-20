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Истребитель РФ "перехватил" над Черным морем 2 иностранных самолета

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг поднимали в воздух истребитель Су-30СМ для сопровождения самолетов-разведчиков Великобритании и Франции над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики "Атлантик-2" ВМС Франции и R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщают военные, иностранные самолеты были обнаружены в четверг российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря приближающимися к границам РФ. После этого в воздух был поднят Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, сообщили в Центре.

После разворота иностранных военных самолетов от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ французским и английским самолетами не допущено", - говорится в сообщении.

Накануне, 19 августа, российским военным пришлось поднимать в воздух Су-27 для "перехвата" над Черным морем США стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Кроме того, в среду еще один Су-27 "перехватил" над Балтикой американский самолет-разведчик, который также приближался к границе РФ, это был стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

В среду Балтфлот РФ сообщил, что российские военные проводят в Калининградской области учения, в которых задействованы береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, маневры проводят подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Балтфлота.

Ранее российские военные неоднократно сообщали о вылетах истребителей дежурных сил ПВО на "перехват" самолетов-разведчиков США и других стран НАТО над Черным морем и Балтикой.

Су-30СМ Великобритания Франция Черное море

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