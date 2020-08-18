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Дегтярев пригласил лидеров хабаровских протестов в Народный совет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил активистов протестных акций, которые проходят в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, вступить в Народный совет, который создается в регионе, сообщает пресс-служба правительства края во вторник.

"Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал - мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью", - сказал Дегтярев, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, создание нового консультативного органа - инициатива врио губернатора "для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения". Предполагается, что в состав Народного совета войдут представители общественных, научных организаций, журналисты, блогеры.

"Михаил Дегтярев неоднократно подчеркивал, что приглашает к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов", - сообщает пресс-служба.

Также некоторые члены Народного совета будут в него включены "по личному приглашению главы региона".

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. В регионе с тех пор проходят акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора.

Хабаровский край Михаил Дегтярев

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