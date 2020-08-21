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Из хабаровского правительства ушел уже третий министр

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Хабаровского края Семен Экшенгер подал в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства региона.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"С завтрашнего дня он уже не будет работать в правительстве края. По и.о. министра информация будет позже", - добавили в пресс-службе.

Ранее в отставку был отправлен глава Минздрава Александр Витько.

По собственному желанию также ушел и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Прохоров, в отношении него возбуждено уголовное дело о взятке. После отставки он был задержан. Прохоров был назначен и.о. министра транспорта в начале июля 2020 года, после того как за несколько дней до ареста бывшего губернатора Сергея Фургала уволился Валерий Немытов.

12 августа врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что некоторые чиновники правительства региона не хотят работать по-новому, а в некоторых случаях имеет место саботаж министров.

Хабаровский край правительство Семен Экшенгер Минспорта Минздрав Минтранспорта Максим Прохоров Александр Витько Михаил Дегтярев

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