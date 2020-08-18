Мишустин призвал провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке ради туризма

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке, очистив регион от свалок, "кладбищ кораблей" и ветхих строений, чтобы развивать там туризм среди имеющихся природных красот.

Он отметил, что в мире чиновники занимаются территориальным планированием, зонированием земель и назвал это важным элементом государственного и муниципального управления, а также территориального развития страны.

"И на Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать", - заявил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

"Я бы хотел от тебя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование - красота. Ну, правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты - в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места - мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений, - продолжил он. - Ну, везде так. Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок".

По его мнению, "это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию".

Мишустин предложил властям регионов сообща "почистить окружающие территории": "экологический туризм, национальный проект "Туризм" - должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке".

По его словам, нацпроект по развитию туризма сейчас прорабатывается, для этого уже найдены деньги. Дальний Восток, как убежден премьер, должен быть жемчужиной этого проекта.