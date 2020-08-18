Сечин рассказал Путину о борьбе "Роснефти" с коронавирусом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" локализовала распространение коронавируса на всех добывающих промыслах компании, сообщил глава НК Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Компания разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID", - сказал Сечин.

Он сообщил, что "постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании".

Глава "Роснефти" отметил, что в условиях пандемии основным приоритетом компании является вопрос охраны здоровья, безопасности труда сотрудников. "У нас утвержден системный подход к недопущению распространения коронавирусной инфекции, учитывая лучшие российские и международные практики, стандарты на всех объектах компании", - сообщил Сечин.

В "Роснефти", по его словам, выстроена система разработки оперативных мер, включающая топ-менеджмент, проектный офис, обеспечивающий мониторинг текущей ситуации, и оперативные штабы на местах. "На ежедневной основе ведется контроль (эпидемиологической - ИФ) ситуации на всех предприятиях. Проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус. Там, где это возможно без ущерба для производственной деятельности, максимизировано количество сотрудников, работающих дистанционно", - рассказал он.