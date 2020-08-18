Скончался один из ликвидаторов пожара на автозаправке в Волгограде

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Скончался водитель пожарно-спасательной части МЧС по Волгоградской области, получивший ожоги 50% тела в результате пожара на автозаправке в Волгограде, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в волгоградской клинике скончался Михаил Перцев, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 1 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы. Сотрудники МЧС России скорбят и соболезнуют семье Перцева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего при взрыве цистерны газа на автозаправке в Волгограде 42-летнего сотрудника МЧС термический ожог тела второй и третьей степени, поражено около 50% тела.

10 августа на автозаправке в Тракторозаводском районе из цистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. В какой-то момент произошло воспламенение трубопровода автоцистерны. Произошел взрыв. После огонь распространился и на прилегающую территорию общей площадью около 1 тыс. кв м.

От детонации газа и возгорания пострадали 13 человек, которые были доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них четверо сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожара.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).