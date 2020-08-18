Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Скончался один из ликвидаторов пожара на автозаправке в Волгограде

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Скончался водитель пожарно-спасательной части МЧС по Волгоградской области, получивший ожоги 50% тела в результате пожара на автозаправке в Волгограде, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в волгоградской клинике скончался Михаил Перцев, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 1 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы. Сотрудники МЧС России скорбят и соболезнуют семье Перцева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего при взрыве цистерны газа на автозаправке в Волгограде 42-летнего сотрудника МЧС термический ожог тела второй и третьей степени, поражено около 50% тела.

10 августа на автозаправке в Тракторозаводском районе из цистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. В какой-то момент произошло воспламенение трубопровода автоцистерны. Произошел взрыв. После огонь распространился и на прилегающую территорию общей площадью около 1 тыс. кв м.

От детонации газа и возгорания пострадали 13 человек, которые были доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них четверо сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожара.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

Волгоград

Новости

В Перми вынесли приговор фигурантам дела "о кукле Путина"

Пандемия коронавируса

"Алмаз-Антей" изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Во время пандемии россияне страдали от плохой воды и скопления мусора

Пандемия коронавируса

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Пандемия коронавируса

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');