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Один из ликвидаторов пожара на АЗС в Волгограде получил ожоги 50% тела

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасатель, пострадавший в результате пожара на автозаправке в Волгограде, получил очень серьезные ожоги, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Волгоградской области.

"У потерпевшего 40-летнего сотрудника МЧС термический ожог тела второй и третьей степени, поражено около 50% тела, верхняя часть", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о тринадцати пострадавших, среди которых - четыре сотрудника МЧС. Три человека от госпитализации отказались.

В понедельник в Волгограде загорелась цистерна с газом и здание автозаправочной станции, которое разрушилось. Тушение пожара происходило по повышенному рангу.

Волгоград

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