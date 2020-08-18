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Банкиры попросили Госдуму устранить пробел в оформлении кредитных каникул

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Банки попросили депутатов устранить правовой пробел в вопросе передачи в Росреестр требований заемщиков, которые попросили банки о кредитных каникулах по телефону или через Интернет. Клиенты банков получили такую возможность в разгар карантина.

Заемщикам достаточно было уведомить об этом банк устно по телефону или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако возникла правовая коллизия, поскольку при регистрации изменений в договоры об ипотеке/закладные банкам необходимо предоставить в Росреестр оригинал заявления на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Это усложняет процедуру предоставления кредитных каникул и создает неудобства заемщикам и банкам.

Ассоциация банков России (АБР) в конце июля попросила вице-спикера Госдумы Ирину Яровую урегулировать этот вопрос. Ей предложили внести поправки в законопроект об упрощении процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми.

АБР предлагает исключить необходимость подачи оригинала требования заемщика об установлении кредитных каникул в орган регистрации прав для внесения изменений в ЕГРН/закладную.

Ассоциация российских банков (АРБ) - в августе направила свои предложения председателя думскому комитету по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Ее поправки предлагают установить порядок предоставления в регистрирующие органы требований, направленных заемщиками по телефону или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее АРБ обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание его территориальных органов на недопустимость отказов в принятии предоставленных банками на бумажном носителе и заверенных их уполномоченными лицами документов, фиксирующих факты представления заемщиками требований о предоставлении кредитных каникул по телефону. Однако от Росреестра был получен ответ о невозможности внесения такого рода изменений, исходя из требований закона об ипотеке.

"Интерфакс" направил запрос в Росреестр. В конце июля ведомство комментировало эту тему, указав, что по закону заявитель должен предоставлять оригинал требования заемщика о предоставлении ему льготного периода или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика (если такой способ предусмотрен кредитным договором). Игнорирование государственным регистратором требований федерального закона является нарушением, указывал Росреестр.

"До настоящего момента в центральный аппарат Росреестра массово не поступали обращения (жалобы) от заемщиков по данной проблематике. В ответ на письмо Ассоциации российских банков служба также намерена запросить конкретную информацию по прецедентам, на которые указано в письме, для того чтобы детально разобраться в каждой ситуации и оказать возможную поддержку заявителям в рамках действующего законодательства", - заявил в конце июля Росреестр.

Госдума АРБ АБР коронавирус Росреестр Ирина Яровая Анатолий Аксаков

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