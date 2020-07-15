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ВТБ выяснил, в каких регионах "кредитные каникулы" пользовались наибольшим спросом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Наибольший спрос на "кредитные каникулы" в апреле-июне 2020 года отмечался у заемщиков южных регионов России (СКФО и ЮФО), а также центральной части страны (Москвы и других регионов ЦФО), говорится в сообщении ВТБ.

В целом по России спрос на "кредитные каникулы" составил 6,5% от объема портфеля ВТБ. Самая высокая доля их проникновения среди федеральных округов была зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе - 7,57% от портфеля, почти такой же показатель отмечен в Южном округе - 7,51%. Среди областей самые высокие значения были зафиксированы в Костромской и Владимирской областях - 9,4% и 8,4% соответственно.

В то же время одно из самых низких значений по стране показал именно южный регион: в Северной Осетии - Алании доля каникул составила всего 3,68% от объема портфеля регионального отделения банка, отмечает ВТБ.

Доля жителей Московского региона, которые обратились за поддержкой, составила 7,43%. Также высокий показатель был зафиксирован в ЦФО - 6,46%.

Где был зафиксирован наименьший спрос на "кредитные каникулы"

Меньше всего за программами отсрочки по кредитам обращались клиенты, проживающие на территории Дальнего Востока и Сибири. В ДФО за "каникулами" обратились всего 5,32%. На Сахалине зафиксировано одно из самых невысоких для всей России значений - 3,63% от общего кредитного портфеля банка в регионе.

В Сибирском федеральном округе доля проникновения каникул была примерно на одном уровне с Дальним Востоком - 5,33%. В Уральском и Приволжском федеральных округах этот показатель оказался выше, чем на востоке страны - 5,62% и 6,26% соответственно.

"С каждым месяцем динамика обращений клиентов за программами поддержки снижается. В мае этот показатель сократился на 40% по сравнению с апрелем, а в июне упал еще более чем в два раза. За три месяца мы поддержали почти 290 тысяч заемщиков, доля проникновения кредитных каникул в портфель ВТБ стабилизировалась на уровне 6-7%", - приводятся слова руководителя департамента розничных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Андрея Осипова в сообщении.

"Интересно, что спрос на каникулы распределился в регионах нашей страны неравномерно: от 3% на Сахалине или в Северной Осетии до почти 10% в Костроме и Владимире. Мы видим, что сейчас ситуация стабилизировалась, и граждане возвращаются к обслуживанию своих кредитных обязательств в рамках стандартных графиков платежей", - отмечает Осипов.

Что такое "кредитные каникулы"

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

ВТБ Андрей Осипов

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