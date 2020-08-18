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Более 10 тыс. человек в российской армии переболели коронавирусом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. человек в Вооруженных силах России переболели коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 70 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 077 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем отмечается, что на сегодняшний день выявлено 847 военнослужащих с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, коронавирусом болеют 878 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах, а также 129 гражданских сотрудников ВС РФ, сообщили в Минобороны.

Хроника 09 января – 18 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Коронавирус

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