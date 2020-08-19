Нефтяники пожаловались Путину на Минфин

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Руководители крупнейших нефтяных компаний пожаловались президенту России на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД), пишет "Коммерсантъ". По его данным, Владимир Путин поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову "рассмотреть и представить предложения".

Компании предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года. В секретариате Борисова, пресс-службе правительства, нефтекомпаниях и Минфине изданию не ответили.

Письмо подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов. По сведениям газеты, инициатором обращения была "Роснефть". Компании считают, что предложенные Минфином изменения за десять лет приведут к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 000 рабочих мест.

3 августа стало известно, что Минфин разослал в профильные министерства законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход для нефтяных компаний, который позволит дополнительно собрать с них около 200 млрд рублей за три года. Как писал "Коммерсантъ". Предлагаемые изменения в основном затронут "Газпром нефть" и "Роснефть". При этом законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений. На месторождения на НДД приходится около 50 млн тонн в год, или 10% от добычи нефти в России.

Компании в обращении отметили, что Минфин снова "изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности". Отрасль ожидала, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены спустя пять лет после начала эксперимента в 2019 году). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд рублей, но бюджетный эффект в 2019 году в письме не указали.

Если предложения Минфина будут реализованы, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции - на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн рублей, говорится в письме. Основания для этих расчетов в письме не указаны. В результате мультипликативный негативный эффект для экономики может достигнуть 13 трлн рублей, а из-за сокращения добычи Россия уступит долю рынка Саудовской Аравии и США, опасаются авторы обращения.

Они также упоминают предложение Минфина о пересмотре понижающего коэффициента (Кв) к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Льготы по выработанности — самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, Минфин хочет актуализировать эти данные, пишет издание.