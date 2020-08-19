Индекс РТС вырос на 0,2% в начале торгов среды

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Снижение цен на золото оказывает давление на бумаги золотодобытчиков.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи не изменился, оставшись на уровне 3050,7 пункта. Индекс РТС вырос на 0,2%, до 1314,01 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел на две копейки, до 73,14 рубля, золото подешевело на 0,9%, до $1994,4 за тройскую унцию.

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1,1%), АФК "Система" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (-3,5%), "Селигдара" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Норникеля" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "Россетей" (-0,3%), ВТБ (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (+1,7%, до 1910 рублей) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию, сообщила компания. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября.

В США индексы во вторник изменились разнонаправленно, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) обновили рекорды. Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23 марта прибавил 54%, во многом благодаря резкому росту акций крупных технологических компаний.

Республиканцы в США готовятся представить урезанный вариант нового пакета мер поддержки экономики страны, сообщает Bloomberg. Новый проект, в частности, будет включать предоставление надбавок к пособиям по безработице в размере $300 в неделю и выделение дополнительного финансирования почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS).

Министр финансов Стивен Мнучин во вторник заявил, что демократы не хотят достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Минторг США добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Нефть дешевеет в ожидании итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США. К 10:01 октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,8%, до $45,12 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $42,62 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, а запасы бензина увеличились.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.