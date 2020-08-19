Минюст разъяснил, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Разрешение на свидание депутатов с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, как и с любым заключенным следственного изолятора (СИЗО), находится исключительно в компетенции следствия, пояснили в пресс-службе Минюста РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс" в ответ на запрос, закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" позволяет депутатам Госдумы "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции" посещать СИЗО без специального разрешения.

При этом, отметили в ведомстве, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, на основании статьи 18 указанного закона, "подозреваемым и обвиняемым свидание с иными лицами может быть предоставлено на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что его не пустили к арестованному по обвинению в организации ряда убийств Фургалу в камеру СИЗО "Лефортово".

"Мы сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием отстранить начальника СИЗО Ромашина", - сказал политик.

Помимо Жириновского, с Фургалом хотели встретиться сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, а также депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.

Дело Фургала

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Кроме того, полагает следствие, будучи депутатом, Фургал оказывал серьезное влияние на сотрудников правоохранительных органов, что позволило ему избежать ответственности за убийство Зори.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сам бывший губернатор отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.