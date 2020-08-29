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Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске

Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске
Акция в поддержку Сергея Фургала на улицах Хабаровска (архив)
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала собрал 1 200 человек, сообщила мэрия.

Люди требуют провести суд в Хабаровском крае и сделать процесс открытым. Они прошли по центральным улицам города. Мэрия отметила системный спад активности на протестах.

Акции в поддержку обвиняемого бывшего губернатора продолжаются больше месяца.

С 11 июля зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации 4 117 административных правонарушений, совершенных участниками "автопробегов". Полицейские составили на участников несанкционированных митингов 161 протокол об административных нарушениях. Суд рассмотрел 142 материала и арестовал 19 человек.

Следственный комитет сообщил о задержании Сергея Фургала в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровский край Сергей Фургал Хабаровск

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