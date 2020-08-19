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Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неопознанных объектов, пролетающих над Землей.

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?", - сообщил Вагнер в своем твиттере.

"Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа", - написал космонавт.

Вагнер также опубликовал и саму видеозапись, которую он провел в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой.

"Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.

Иван Вагнер МКС Роскосмос

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