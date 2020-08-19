Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неопознанных объектов, пролетающих над Землей.

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?", - сообщил Вагнер в своем твиттере.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia"s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

"Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа", - написал космонавт.

Вагнер также опубликовал и саму видеозапись, которую он провел в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой.

"Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.