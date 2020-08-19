Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Кадр: "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Неопознанные объекты, попавшие на снятое с борта МКС видео космонавта Ивана Вагнера, вряд ли являются спутниками, возможно, это отделившийся от станции космический мусор, заявил эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Пролетающие спутники и обломки их проносятся мимо МКС с такой скоростью, что заметить их невозможно. А вот элементы, которые от МКС отделяются, например, куски вакуумной обшивки, они могут быть большими, легкими, их вполне можно заметить", - сказал "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

По его словам, также маловероятно, что объекты, попавшие в кадр - это спутники Starlink, потому что у них совсем другая орбита. Моисеев также считает, что параллельный полет объектов на видео может объясняться тем, что объект на самом деле один с несколькими отражающими элементами.

Ранее космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, снятое с борта МКС, на котором запечатлена группа из пяти неопознанных объектов. Видеозапись была выполнена во время пролета над Антарктидой.