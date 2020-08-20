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Соратники Навального заявят о его отравлении в полицию и СКР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Соратники Алексея Навального уже начали составлять заявление в полицию о его отравлении, сообщила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Политик потерял сознание в самолете по пути из Томска в Москву, его экстренно госпитализировали в реанимацию в Омске. По словам Ярмыш, туда по требованию его соратников, была вызвана полиция.

"Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования", - написал юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Статья 277 вводит ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Ярмыш также опровергла сообщение омского издания NGS55.RU о том, что Навальный пришел в себя и может с трудом двигаться и разговаривать. "Он по-прежнему без сознания", - сказала она.

Ярмыш утром сообщила, что Навальному стало плохо в самолете, он потерял сознание, и самолет пошел на экстренную посадку в Омске. Перед этим с утра он только пил чай в аэропорту Томска. Она предположила, что его отравили. В омском областном Минздраве подтвердили госпитализацию политика в реанимацию.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Минздрав Вячеслав Гимади МВД СКР ФБК

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