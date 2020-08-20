Директор кафе, где Навальный купил чай, начал проверку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Директор и владелец кофейни, расположенной на втором этаже аэропрта Томска, сказал, что начал проверку в связи с предполагаемым отравлением политика Алексея Навального. Оппозиционер утром выпил там чай, сел на рейс на Москву, почувствовал себя плохо и в итоге потерял сознание.

"Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сказал бизнесмен "Интерфаксу".

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила агентству, что Навальный за три дня в Томске был здоров, в четверг утром он также не жаловался на самочувствие.

Утром в четверг Ярмыш рассказала, что самолет с Навальным, летевший из Томск в Москву экстренно сел в Омске, потому что оппозиционеру стало плохо. У него появилась испарина, ему стало трудно следить за разговором, он пошел к туалету и потерял сознание. Она предположила, что его отравили и добавила, что с утра он только выпил чаю в аэропорту.

В Минздраве Омской области подтвердили, что политика доставили в реанимацию одной из городских больниц. Ярмыш написала в твиттере, что Навальный остается без сознания и его подключили к аппарату ИВЛ. К нему в больницу вызвали полицию. Сообщения омского СМИ о том, что он пришел в себя, но разговаривал и двигался с трудом, она опровергла.

Юристы ФБК потребуют, чтобы СКР расследовал отравление Навального по статье о покушении на общественного деятеля.