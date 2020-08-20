Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 411 300+274 346

Директор кафе, где Навальный купил чай, начал проверку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Директор и владелец кофейни, расположенной на втором этаже аэропрта Томска, сказал, что начал проверку в связи с предполагаемым отравлением политика Алексея Навального. Оппозиционер утром выпил там чай, сел на рейс на Москву, почувствовал себя плохо и в итоге потерял сознание.

"Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сказал бизнесмен "Интерфаксу".

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила агентству, что Навальный за три дня в Томске был здоров, в четверг утром он также не жаловался на самочувствие.

Утром в четверг Ярмыш рассказала, что самолет с Навальным, летевший из Томск в Москву экстренно сел в Омске, потому что оппозиционеру стало плохо. У него появилась испарина, ему стало трудно следить за разговором, он пошел к туалету и потерял сознание. Она предположила, что его отравили и добавила, что с утра он только выпил чаю в аэропорту.

В Минздраве Омской области подтвердили, что политика доставили в реанимацию одной из городских больниц. Ярмыш написала в твиттере, что Навальный остается без сознания и его подключили к аппарату ИВЛ. К нему в больницу вызвали полицию. Сообщения омского СМИ о том, что он пришел в себя, но разговаривал и двигался с трудом, она опровергла.

Юристы ФБК потребуют, чтобы СКР расследовал отравление Навального по статье о покушении на общественного деятеля.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Минздрав

Новости

Навального подключили к аппарату ИВЛ

Навального подключили к аппарату ИВЛ

На депутата Мосгордумы Шерметьева завели дело о мошенничестве

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления

Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления

Больше тысячи человек эвакуировали из хабаровского аэропорта

Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Что произошло за день: среда, 19 августа

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с "вагнеровцами"

Минпросвещения предложило отменить педагогическую экспертизу законопроектов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');