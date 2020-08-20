ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Задержание одного из подозреваемых в похищении лидера народного ополчения Донбасса Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из лидеров ополчения Донбасса и его вывоза на Украину.

В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого именно планировали похитить задержанные.

Согласно сообщению, непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов. Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

"Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством департамента контрразведки СБУ, в составе 5-го управления которого функционирует отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.

"Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". В свою очередь Байдала и Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения", - заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере $200 тысяч и выплатили аванс - $50 тысяч. При этом, отмечают там, якобы задержанный на Украине Байдала дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени.

Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз.

"Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР",- сообщили в ЦОС.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.

По ее словам, 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.