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Что произошло за день: четверг, 20 августа

Навальный попал в реанимацию, ФСБ пресекла похищение одного из лидеров ополчения Донбасса, международные рейсы откроют еще в трех городах РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексей Навальный попал в реанимацию. Оппозиционеру стало плохо при перелете из Томска в Москву, борт вынужденно сел в Омске, где Навальный был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в естественной коме. Пресс-секретарь основателя ФБК заявила, что его могли отравить. Официально диагноз пока не объявлен.

- Россия возобновила международные рейсы еще из трех городов. С четверга разрешается совершать международные перелеты из Казани, Калининграда и Новосибирска. На первом этапе снятия ограничений выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

- ФСБ России предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса. В службе рассказали о задержании семи человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и пытавшихся вывезти похищенного на Украину. В СКР добавили, что мужчине удалось сбежать из машины похитителей.

- В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании координационного совета оппозиции. После этого несколько человек покинули совет. Состав президиума остался неизменным, один из его членов - Максим Знак - вызван в Следственный комитет. Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, КГБ, СК и МВД для проведения срочной встречи.

- В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19. Прирост остается ниже отметки в 5 тыс. случаев пятый день подряд. Между тем отмечается рост заболеваемости в Италии, Испании, Франции и Германии. В частности, в ФРГ зарегистрированы свыше 1,7 тыс. случаев заражения за сутки - рекордный уровень с апреля. При этом ВОЗ считает, что Европа сможет обойтись без очередного локдауна.

- Очевидец ДТП с участием Ефремова заявил, что актер не был за рулем. Александр Кобец заверил, что видел в машине двоих людей и водителем был другой человек. При этом он добавил, что у него очень плохое зрение, а перед происшествием он пил пиво. В четверг в суде также давала показания супруга актера Софья Кругликова, она рассказала о проблемах мужа с алкоголем и об угрозах в адрес детей в связи с аварией. Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова.

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