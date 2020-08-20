Анзор Музаев официально возглавил Рособрнадзор

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Исполнявший обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев занял эту должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба ведомства. Он назначен распоряжением правительства от 18 августа.

Прежний руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в январе стал министром просвещения. 13 февраля его бывший заместитель Музаев занял должность врио главы Рособрнадзора.

В этом качестве Музаев отвечал за подготовку и проведение ЕГЭ-2020, экзамены были перенесены из-за пандемии.