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Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия

Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Данные проекта долговременного мониторинга озера Байкал "Точка №1", который с февраля 1945 года ведет НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ), вошли в международный отчет State of the Climate 2019, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

В отчете публикуются данные о глобальных климатических изменениях. Одним из мировых трендов 2019 года является повышение температуры атмосферного воздуха и воды, в том числе в озерах.

"Что касается Байкала, то он входит в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды", - цитирует пресс-служба директора НИИ биологии ИГУ Максима Тимофеева.

Как уточнил Тимофеев, за 75 лет непрерывных наблюдений в "Точке №1" – в акватории Байкала вблизи поселка Большие Коты – температура поверхностной воды озера увеличилась на 1 градус.

"Температурный режим глубинных вод Байкала не меняется миллионы лет - на глубине более 50 метров он составляет 3-4 градуса", - сказал ученый.

По его словам, повышение температуры поверхностной воды в Байкале влияет на обитателей озера – прежде всего, фитопланктон. Эндемики, привыкшие жить в условиях низких температур, уступают место общераспространенным видам.

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"Байкал постепенно нагревается, это глобальный тренд, и он является дополнительным фактором – если мы говорим о фиксируемом в последние годы активном размножении в прибрежной зоне водоросли спирогиры. Основная причина этого явления – эмиссия биогенов с полей и прибрежных поселков. Потепление усугубляет ситуацию, но не является ее причиной", - считает Тимофеев.

Проект "Точка №1" непрерывно реализуется с 1945 года в одной точке озера Байкал возле поселка Большие Коты – в 2,7 км от берега на глубине 800 метров. Ученые в еженедельном режиме берут пробы для замера ключевых показателей состояния воды, фито- и зоопланктона. За эти годы накоплен массив данных - более 5 млн записей, представляющих собой чрезвычайно ценную информацию о состоянии Байкала. По этим данным можно судить о прошедших и продолжающихся изменениях в экосистеме озера.

"Точка №1" внесена в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки. Его инициатором был известный ученый, байкаловед, профессор Михаил Кожов. В настоящее время проект финансирует благотворительный Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

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